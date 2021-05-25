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В России за сутки выявили 7 884 новых случая коронавируса

11:24
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 7 884 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 743 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 075), Санкт-Петербурге (844), Московской области (734), Ростовской области (190) и Воронежской области (148).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 017 795 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 119 194 летальных исхода, выздоровели 4 632 955 человек.

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