Главное о коронавирусе в России и мире на 25 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 7 884 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 743 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 075), Санкт-Петербурге (844), Московской области (734), Ростовской области (190) и Воронежской области (148).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 017 795 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 119 194 летальных исхода, выздоровели 4 632 955 человек.

— Лицам старше 65 лет рекомендуется введение трех доз вакцины «ЭпиВакКорона» для повышения иммунологической эффективности, следует из материала научной статьи, опубликованной на сайте Роспотребнадзора.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 25 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 168 009 898.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 922 937 человек. Далее идут Индия (26 948 874) и Бразилия (16 121 136).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 604 416. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (450 206) и Индия (307 249).

— Мальта достигла коллективного иммунитета от коронавруса, 42% населения прошли полную иммунизацию, сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Ферна.

Швейцария вместе со Всемирной организацией здравоохранения создадут первый банк для обмена опасными патогенами и новыми вирусами, заявил на пресс-конференции в Женеве федеральный советник (министр) внутренних дел, курирующий вопросы здравоохранения, Ален Берсе.

— В Таиланде ужесточат пограничный контроль из-за «африканского вируса». Власти страны заявили, что увеличат численность пограничников, усилит контрольно-пропускные пункты вдоль всех сухопутных границ и будут «жестко пресекать» нелегальную миграцию.