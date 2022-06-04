В России за сутки выявили 4101 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 4101 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах.

Госпитализировано 1493 человека, зафиксировано 82 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5132 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (272), Санкт-Петербурге (263), Московской области (246), Воронежской области (143), Ростовской области (137) и Волгоградской области (131).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 348 065 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 379 445 летальных исходов, выздоровели 17 760 326 человек.