Железняков рассказал о желании устроить благотворительные мастер-классы для детей в ЛДНЛ летом

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал «СЭ» о желании приехать в ЛДНР с мастер-классами для детей летом.

«Планируем ли мы еще такие поездки с мастер-классами? Да, этот раз был первым блином, но он не оказался комом. Это была очень позитивная и счастливая поездка. Счастье детей — самое главное, что может быть в жизни. Планируем приехать еще в конце лета или в начале осени. Пока точные числа назвать не могу», — сказал Железняков «СЭ».

Ранее Железняков поделился впечатлениями от благотворительной поездки в ЛДНР.