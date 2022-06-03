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Сегодня, 18:55

Железняков рассказал о желании устроить благотворительные мастер-классы для детей в ЛДНЛ летом

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал «СЭ» о желании приехать в ЛДНР с мастер-классами для детей летом.

«Планируем ли мы еще такие поездки с мастер-классами? Да, этот раз был первым блином, но он не оказался комом. Это была очень позитивная и счастливая поездка. Счастье детей — самое главное, что может быть в жизни. Планируем приехать еще в конце лета или в начале осени. Пока точные числа назвать не могу», — сказал Железняков «СЭ».

Ранее Железняков поделился впечатлениями от благотворительной поездки в ЛДНР.

Фигурное катание
Алексей Железняков
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