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Бузова расплакалась во время своего концерта: «Я впервые за долгое время почувствовала себя живой»

Бузова заявила во время концерта, что впервые чувствует себя живой
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Ольга Бузова.
Фото Global Look Press

Популярная певица Ольга Бузова во время своего сольного концерта не смогла сдержать эмоций и заплакала.

«Я впервые за долгое время почувствовала себя живой. Только здесь, только сейчас, только на этой сцене. Вы — моя любовь. Все, ради чего это делается — это только вы. Я хочу встать перед вами на колени и сказать вам: «Спасибо», — сказала Бузова со сцены.

Ранее стало известно, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин посетил концерт Бузовой в Москве.

Ольга Бузова
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