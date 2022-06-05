Бузова расплакалась во время своего концерта: «Я впервые за долгое время почувствовала себя живой»
Бузова заявила во время концерта, что впервые чувствует себя живой
Популярная певица Ольга Бузова во время своего сольного концерта не смогла сдержать эмоций и заплакала.
«Я впервые за долгое время почувствовала себя живой. Только здесь, только сейчас, только на этой сцене. Вы — моя любовь. Все, ради чего это делается — это только вы. Я хочу встать перед вами на колени и сказать вам: «Спасибо», — сказала Бузова со сцены.
Ранее стало известно, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин посетил концерт Бузовой в Москве.
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