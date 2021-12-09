В России за сутки выявили 30 209 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 794 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2948), Санкт-Петербурге (2111), Московской области (1616), Самарской области (749) и Краснодарском крае (729).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 925 806 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 286 004 летальных исхода, выздоровел 8 637 861 человек.