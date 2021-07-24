В России за сутки выявили 23 947 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 23 947 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».

Из них 10,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 952 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3376), Московской области (2096), Санкт-Петербурге (1937), Нижегородской области (533) и Свердловской области (488).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 102 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 095 летальных исходов, выздоровели 5 471 956 человек.