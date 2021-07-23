Собянин заявил и снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в столице пройден. По его словам, заболеваемость и число выявленных случаев заражения коронавирусом снижаются пятую неделю.

«В целом, мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это, конечно, положительно, означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1?. — Пятую неделю мы видим снижение заболеваемости... Становится больных все меньше. Я думаю, что по концу недели мы тоже подведем итоги, но уже сегодня видно, что их становится значительно меньше».

Также Собянин добавил, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве снижается медленнее, чем заболеваемость.

«Количество госпитализаций снижается не такими темпами [как заболеваемость]. Потому что люди, которые заболели, они «утяжеляются» и продолжают сложно болеть, тяжело болеть. Поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находятся. Но в целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости».

Напомним, Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. За последние сутки выявлено 3 425 случаев.

Всего в городе за все время заразились 1 481 296 человек, выздоровели 1 319 555 человек, умерли 24 898.