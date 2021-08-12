В России за сутки выявили 21 932 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 21 932 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 808 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 195 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2294), Санкт-Петербурге (1801), Московской области (1143), Нижегородской области (549) и Свердловской области (523).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 534 791 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 168 049 летальных исходов, выздоровели 5 828 972 человека.