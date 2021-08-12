Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 21 932 новых случаев заражения коронавирусом

11:22
В России за сутки выявили 21 932 новых случаев коронавируса. Фото Reuters
В России за сутки выявили 21 932 новых случаев коронавируса. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России выявлено 21 932 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 808 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 195 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2294), Санкт-Петербурге (1801), Московской области (1143), Нижегородской области (549) и Свердловской области (523).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 534 791 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 168 049 летальных исходов, выздоровели 5 828 972 человека.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги
Что Нюша думает о скандале с расставанием Крида и Карнавал
Дедушка жениха о похищении невесты в Москве: ее жестоко, грубо тащили
Выживший рассказал о крушении вертолета Ми-8 на Камчатке
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд