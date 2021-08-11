Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии здоровья сына, которого избила супруга арбитра Безбородова

Наталья Горчакова, бывшая жена певца Стаса Пьехи, рассказала о состоянии здоровья сына, на которого напала супруга российского арбитра Владислава Безбородова.

«Петя сейчас ждет второго этапа наблюдения. Это значит, что сейчас мы дома, но в ближайшее время нас снова ждут обследования — они и покажут, все ли у Пети хорошо, и как следует поступать дальше.

К полноценной жизни сын не вернулся, и вернется не скоро. С ним плотно работает психолог, которая сделала заключение о посттравматическом стрессовом расстройстве. Сон, к сожалению, тоже не до конца восстановился — сын спит беспокойно, часто просыпается — специалисты это также связывают со случившимся.

А еще появились запреты на активности. Нельзя заниматься спортом от слова совсем — а, значит, нельзя в футбольную школу, которую он так любит, и в танцевальный кружок. Никаких физнагрузок, только спокойные прогулки на природе.

В общем, жизнь маленького мальчика сильно изменилась, но пока мы с этим ничего поделать не можем», — написала Горчакова в Instagram.

Мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего женщина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой о землю.

Врачи зафиксировали у сына Стаса Пьехи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, а также ушиб левого бедра.

В отношении Ирины Безбородовой было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».