В России за сутки выявили 21 922 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 935 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 43 961 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1802), Москве (1705), Московской области (1574), Свердловской области (544), Иркутской области (529) и Пермском крае (511).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 437 152 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 306 090 летальных исходов, выздоровели 9 337 447 человек.