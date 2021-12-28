Бывшая жена Мамаева отреагировала на покупку футболистом кольца для невесты за 12 миллионов рублей

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника Павла Мамаева, высказалась о покупке футболистом кольца за 12 миллионов рублей для невесты — Надежды Санько.

«Мда. Что я еще могу сказать в этой ситуации. Грустно это все. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов и судиться за алименты».

Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram

«И для справки: истец Павел подал на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Еще он наложил арест на мои машины», — написала Мамаева в сторис Instagram.

Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram

25 декабря стало известно, что Мамаев обручился с Санько. Надежда опубликовала пост, в котором продемонстрировала помолвочное кольцо.

Мамаева подала на развод весной. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе они воспитывали общую дочь Алису.