Бывшая жена Мамаева отреагировала на покупку футболистом кольца для невесты за 12 миллионов рублей
Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника Павла Мамаева, высказалась о покупке футболистом кольца за 12 миллионов рублей для невесты — Надежды Санько.
«Мда. Что я еще могу сказать в этой ситуации. Грустно это все. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов и судиться за алименты».
«И для справки: истец Павел подал на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Еще он наложил арест на мои машины», — написала Мамаева в сторис Instagram.
25 декабря стало известно, что Мамаев обручился с Санько. Надежда опубликовала пост, в котором продемонстрировала помолвочное кольцо.
Мамаева подала на развод весной. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе они воспитывали общую дочь Алису.
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