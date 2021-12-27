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Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса в России

21:07
Telegram.
Telegram.

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Перебои начались около 20:05 по московскому времени. 45 процентов пользователей сообщили о проблемах в работе приложения, 37 процентов пожаловались на трудности при отправке сообщений. Еще 19 процентов заявили о неполадках с подключением к серверу.

Предыдущий сбой в работе Telegram произошел 4 декабря.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создал в 2013 году Павел Дуров, основатель соцсети «ВКонтакте».

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Иван Шитик все материалы автора

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