Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 21 119 новых случаев заражения коронавирусом

12:23

За последние сутки в России выявлено 21 119 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 932 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 42 776 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1798), Санкт-Петербурге (1526), Московской области (1342), Свердловской области (533), Челябинской области (502) и Иркутской области (499).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 458 271 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 307 022 летальных исходов, выздоровели 9 380 223 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/4076

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также
Что будет с организмом, если есть красную икру каждый день?
Врач назвал опасные последствия курения для ЖКТ
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное