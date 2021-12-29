В Госдуме отреагировали на отказ Эстонии в выдаче визы для российского журналиста

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ Эстонии в выдаче визы корреспонденту РИА «Новости» Анатолию Самохвалову для освещения чемпионата Европы-2022 по фигурному катанию.

«Если Эстония боится за свою безопасность и не может справиться с журналистом, то зачем берет на себя обязательство по проведению соревнований. Если есть страх, то тогда не надо ничего делать. А не давать визу корреспонденту, который приедет освещать важное для России событие, — безобразие и проявление русофобского настроения. Эстония — маленькая страна, наши соседи. Они должны показывать дружелюбие. Если не могут, то пусть откажутся от проведения соревнований. Например, тогда можно перенести соревнования в Россию или Беларусь. Очень близко, можно доехать на машине. Мы с удовольствием примем такие соревнования», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января.