Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В Госдуме отреагировали на отказ Эстонии в выдаче визы для российского журналиста

18:24
Теги:

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ Эстонии в выдаче визы корреспонденту РИА «Новости» Анатолию Самохвалову для освещения чемпионата Европы-2022 по фигурному катанию.

«Если Эстония боится за свою безопасность и не может справиться с журналистом, то зачем берет на себя обязательство по проведению соревнований. Если есть страх, то тогда не надо ничего делать. А не давать визу корреспонденту, который приедет освещать важное для России событие, — безобразие и проявление русофобского настроения. Эстония — маленькая страна, наши соседи. Они должны показывать дружелюбие. Если не могут, то пусть откажутся от проведения соревнований. Например, тогда можно перенести соревнования в Россию или Беларусь. Очень близко, можно доехать на машине. Мы с удовольствием примем такие соревнования», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Мария Куцубеева все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также
10 самых вкусных вторых блюд на Новый год
В Германии оценили последствия введения санкций против России
3
0
Реклама