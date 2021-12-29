Шварценеггер официально развелся с супругой после 10 лет судебных тяжб

Семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся со своей супругой Марией Шрайвер, сообщает TMZ.

Бракоразводный процесс длился с 2011 года, когда Шрайвер подала на развод. Причиной расставания пары стали непримиримые разногласия. Позднее выяснилось, что Шварценеггер изменял Шрайвер со своей домработницей, от которой у него вскоре родился внебрачный сын.

28 декабря суд Лос-Анджелеса утвердил развод Шварценеггера и Шрайвер. Бракоразводный процесс затянулся из-за урегулирования споров о разделе имущества.

Шварценеггер был женат на Шрайвер с 1986 года, у них есть четверо детей.