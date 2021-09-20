В России за сутки выявили 19 744 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 7,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 778 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 992 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2469), Санкт-Петербурге (1137), Московской области (1098), Самарской области (512) и Свердловской области (506).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 294 672 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 198 996 летальных исходов, выздоровели 6 510 674 человека.