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Фетисов связал вооруженное нападение в Перми с бесконтрольным доступом в интернет

11:58
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов отреагировал на новость о вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

«Соболезнования родным и близком. Сумеем ли мы справиться с этой заразой? Все зависит только от нас. Это связано со многими процессами, в том числе с бесконтрольным доступом в интернет. Воспитание детей — это задача и семьи, и государства, и гражданского общества. Еще нужно понять мотивы ужасного действия. Это очень печально... Нужно разбираться, что происходит», — сказал Фетисов «СЭ».

В результате стрельбы в пермском университете погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. По информации следователей, стрелявший — студент Пермского государственного национального исследовательского университета.

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Владислав Флегонтов все материалы автора Данил Алешин все материалы автора

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