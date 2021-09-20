Фетисов связал вооруженное нападение в Перми с бесконтрольным доступом в интернет

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов отреагировал на новость о вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

«Соболезнования родным и близком. Сумеем ли мы справиться с этой заразой? Все зависит только от нас. Это связано со многими процессами, в том числе с бесконтрольным доступом в интернет. Воспитание детей — это задача и семьи, и государства, и гражданского общества. Еще нужно понять мотивы ужасного действия. Это очень печально... Нужно разбираться, что происходит», — сказал Фетисов «СЭ».

В результате стрельбы в пермском университете погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. По информации следователей, стрелявший — студент Пермского государственного национального исследовательского университета.