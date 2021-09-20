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В Госдуме призвали усилить контроль за безопасностью в учебных заведениях после теракта в Перми

12:05

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

«Очень неприятное событие. Нужно внимательно разобраться в причинах. Стрелок — совершенно молодой парень. Что послужило мотивом преступления, непонятно. Нужно усилить меры безопасности во всех учебных заведениях. Не только в высших учебных заведениях, но и в обычных школах. Ну и плюс контроль за оружием. Необходимо усилить контроль за продажей оружия. На ближайшем заседании нового созыва Госдумы РФ мы займемся этим вопросом. К сожалению, во многом это происходит из-за психических заболеваний — стрессы, нездоровая ситуация в семье. Но если мы осуществим все вышеперечисленные меры, то такие ситуации уменьшатся в разы», — сказал Свищев «СЭ».

Сегодня, 20 сентября, в результате стрельбы в пермском университете погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. По информации следователей, стрелявший — студент Пермского государственного национального исследовательского университета.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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