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Сегодня, 11:30

В России за сутки выявили 13 573 новых случая заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
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Коронавирус в России.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 13 573 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 3353 человека, зафиксировано 288 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 40 100 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (801), Санкт-Петербурге (689), Свердловской области (672), Республике Башкортостан (455) и Московской области (439).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 17 983 004 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 371 457 летальных исходов, выздоровели 17 183 730 человек.

Коронавирус
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