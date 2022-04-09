В России за сутки выявили 13 573 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 13 573 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 3353 человека, зафиксировано 288 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 40 100 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (801), Санкт-Петербурге (689), Свердловской области (672), Республике Башкортостан (455) и Московской области (439).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 17 983 004 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 371 457 летальных исходов, выздоровели 17 183 730 человек.