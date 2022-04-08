Уиллу Смиту на 10 лет запрещено посещать церемонию «Оскар»

Киноакадемия США на 10 лет запретила актеру Уиллу Смиту участие в своих мероприятиях, в том числе церемонии вручения «Оскара», сообщает CNN.

На церемонии вручения «Оскара» в 2022 году Смит ударил комика Криса Рока, который вел церемонию, из-за неудачной шутки о своей супруге. Позднее актер извинился и пообещал работать над тем, чтобы никогда больше «насилие не брало верх над разумом».

Позже Смит объявил о выходе из американской Академии кинематографических искусств и наук.

На той же церемонии, где произошел скандал, Уилл Смит получил свой первый «Оскар». Он победил в категории «Лучшая мужская роль». Жюри отметило работу Смита в картине «Король Ричард» о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс.