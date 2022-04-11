Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 13:48

Футболист Павел Мамаев будет отдавать треть дохода на содержание дочери

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пресненский суд Москвы постановил взыскивать с футболиста Павла Мамаева 1/3 дохода в счет алиментов на содержание дочери, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Решением суда определенно взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребенка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода, начиная с 4 августа 2021 года и до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, ребенок будет жить с матерью — Аланой Мамаевой.

Позднее суд рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества.

Мамаев провел в колонии 11 месяцев по делу о драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220411/mamaev-1782901493.html
Павел Мамаев
2
0
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Разгружал баржи на Енисее, вышибал людей из клуба. История Петра Яна, который обязан побеждать Стерлинга в третьем бою
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России за сутки выявили 13 573 новых случая заражения коронавирусом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости