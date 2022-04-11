Футболист Павел Мамаев будет отдавать треть дохода на содержание дочери

Пресненский суд Москвы постановил взыскивать с футболиста Павла Мамаева 1/3 дохода в счет алиментов на содержание дочери, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Решением суда определенно взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребенка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода, начиная с 4 августа 2021 года и до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, ребенок будет жить с матерью — Аланой Мамаевой.

Позднее суд рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества.

Мамаев провел в колонии 11 месяцев по делу о драках в центре Москвы в октябре 2018 года.