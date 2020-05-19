По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 263 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 5 921 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 545 человек), Московской области (898), Санкт-Петербурге (453), Нижегородской области (260) и Свердловской области (138).

Всего на день 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.