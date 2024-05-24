Даудова представили на должность председателя правительства Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов представлен на должность председателя правительства республики.

«С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича», — приводит слова Кадырова РИА «Новости».

15 мая стало известно, что Даудов сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни. Кроме того, 23 мая он официально покинул пост президента «Ахмата», который занимал с 2011 года.