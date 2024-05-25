Вертолет премьер-министра Армении экстренно сел на стадионе

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.

Вертолеты пришлось приземлиться на местном стадионе.

«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь продолжаем поездку на машине. Желаю всем хорошего дня», — написал Пашинян в своих соцсетях.

20 мая стало известно о крушении вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Все 8 человек на борту вертолета, включая экипаж, погибли.