Олимпийский чемпион-1960 по боксу Григорьев станет участником спортивного парада на ВДНХ

Чемпион Олимпийских игр 1960 года по боксу Олег Григорьев станет участником спортивного парада на ВДНХ, сообщает ТАСС.

Мероприятие пройдет в Москве 25 мая. Шествие организовано движением «Здоровое Отечество» на площадке Международной выставки-форума «Россия»,

Спортивный парад приурочен к 105-летию проведения первого парада спортсменов на Красной площади. В мероприятии примут участие 30 спортивных федераций и обществ, а также чемпионы и легенды российского спорта, такие как: четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по спортивный гимнастике Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийский игр Дарья Нагорная, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк.