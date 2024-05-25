Более 2 тысяч человек приняли участие в спортивном шествии на выставке «Россия»

Более 2 тысяч человек приняли участие в спортивном шествии международной выставки-форума «Россия», сообщает ТАСС.

Мероприятие проходило на ВДНХ в Москве. В нем принимали участие представители 89 регионов России, 30 спортивных федераций и 4 спортивных сообщества.

Шествие было приурочено к 105-летию проведения первого парада физкультурников на Красной площади.

В 2025 году парад состоится на Красной площади в день физкультурника.