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Сегодня, 21:47

Более 2 тысяч человек приняли участие в спортивном шествии на выставке «Россия»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Более 2 тысяч человек приняли участие в спортивном шествии международной выставки-форума «Россия», сообщает ТАСС.

Мероприятие проходило на ВДНХ в Москве. В нем принимали участие представители 89 регионов России, 30 спортивных федераций и 4 спортивных сообщества.

Шествие было приурочено к 105-летию проведения первого парада физкультурников на Красной площади.

В 2025 году парад состоится на Красной площади в день физкультурника.

Источник: ТАСС
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