У чемпиона мира Стретовича умер новорожденный сын

Серебряный призер Олимпиады и чемпион мира Иван Стретович рассказал о трагедии в своей семье. Жена спортсмена Ирина 20 мая потеряла сына при родах.

В своих соцсетях 27-летний гимнаст сообщил, что супруга после родов оказалась в реанимации, врачам удалось ее спасти. Также Стретович рассказал, что 20 мая у него умерла бабушка.

«9 дней. Мы поминаем наших любимых. Сыночка и бабушку. Они ушли в один день с разницей в 12 часов. Для нас время остановилось», — написал спортсмен в своих соцсетях.

Стретович — серебряный призер Олимпиады-2016 в командном первенстве и чемпион мира 2019 года в командном многоборье. Иван и Ирина поженились в октябре 2020 года.