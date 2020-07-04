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В России за сутки — 6 632 новых случая коронавируса

10:32
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 632 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 29,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 986 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (680), Московской области (275), Ханты-Мансийском АО (273), Санкт-Петербурге (271) и Свердловской области (268).

Всего на данный момент в России выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов, выздоровели 446 879 человек.

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