В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 6 422 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 156 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 424 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (628), Санкт-Петербурге (264), Свердловской области (263), Ханты-Мансийском АО (251) и Алтайском крае (246).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.