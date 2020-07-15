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В России за сутки — 6 422 новых случая коронавируса

10:45
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 6 422 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 156 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 424 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (628), Санкт-Петербурге (264), Свердловской области (263), Ханты-Мансийском АО (251) и Алтайском крае (246).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

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