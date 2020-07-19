В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 481 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (591), Свердловской области (245), Ханты-Мансийском АО (237), Нижегородской области (218) и Санкт-Петербурге (202).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 342 летальных исхода, выздоровели 550 344 человека.