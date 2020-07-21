В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 842 новых случая коронавируса в 81 регионе. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 782 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (602), Ханты-Мансийском АО (228), Свердловской области (227), Нижегородской области (196) и Санкт-Петербурге (189).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 783 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.