Главное о коронавирусе в России и мире на 6 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на субботу 6 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 214), Санкт-Петербурге (1 248), Московской области (955), Нижегородской области (472) и Воронежской области (369).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 951 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 76 229 летальных исходов, выздоровело 3 436 326 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 6 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 105 954 979.

Первое место по числу зараженных занимают США — 27 407 324 человек. Далее идут Индия (10 815 222) и Бразилия (9 449 088).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 470 705. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (230 127) и Индия (154 956).

— Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране зарегистрировано уже около 600 случаев повторных заражений коронавирусом. По его словам, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.

— Кабмин Израиля продлил запрет на въезд и выезд из страны. Аэропорт Бен-Гурион останется закрытым для пассажирских рейсов до 21 февраля. Израильтянам в рамках действующих ограничений запрещено покидать пределы своих населенных пунктов и собираться в группы численностью более 5 человек в помещении и более 10 — на открытом воздухе.

— В США зафиксирован рекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки — 5 078 человек. Максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии выявили в Албании — 1 052 случая.