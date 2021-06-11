В России выявлено 12 505 новых случаев коронавируса за сутки
11:21
За последние сутки в России выявлено 12 505 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 17,7 процента случаев не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов, выздоровели 10 188 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5 853), Санкт-Петербурге (863), Московской области (837), Нижегородской области (177) и Ростовской области (158).
Всего за период пандемии в России выявлено 5 180 454 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 125 674 летальных исхода, выздоровели 4 782 183 человека.
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