В России выявлено 12 505 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 12 505 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 17,7 процента случаев не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов, выздоровели 10 188 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5 853), Санкт-Петербурге (863), Московской области (837), Нижегородской области (177) и Ростовской области (158).

Всего за период пандемии в России выявлено 5 180 454 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 125 674 летальных исхода, выздоровели 4 782 183 человека.