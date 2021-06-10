В России за сутки выявлено 11 699 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,7 процента случаев не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода, выздоровели 10 096 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5 245), Санкт-Петербурге (859), Московской области (801), Нижегородской области (172) и Ростовской области (156).

Всего за период пандемии в России выявлено 5 167 949 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 125 278 летальных исходов, выздоровели 4 771 995 человек.