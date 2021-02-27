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В России выявили 11 534 новых случая коронавируса

11:00
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на субботу, 27 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 020 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 825), Санкт-Петербурге (951), Московской области (558), Нижегородской области (395) и Воронежской области (296).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 234 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 743 летальных исхода, выздоровели 3 799 406 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2525

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