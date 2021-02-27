Главное о коронавирусе в России и мире на 27 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на субботу, 27 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 020 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 825), Санкт-Петербурге (951), Московской области (558), Нижегородской области (395) и Воронежской области (296).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 234 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 743 летальных исхода, выздоровели 3 799 406 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, общее число зараженных коронавирусом в мире — 114 035 478.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 136 912 человек. Далее идут Индия (11 079 979) и Бразилия (10 457 794).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 523 032. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (252 988) и Мексика (184 474).

— Власти Южной Кореи продлили меры социального дистанцирования ещё на две недели. Кроме того, сохраняется запрет на собрания более четырех человек, а также ограничения на работу предприятий общественного питания

— Парламент Португалии продлил действие чрезвычайного положения в стране до 16 марта. Это происходит уже 12-й раз за время пандемии.

— Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 2,5 млн человек. В первой пятерке по числу смертей США (508 тыс.), Бразилия (251 тыс.), Мексика (183 тыс.), Индия (156 тыс.) и Великобритания (122 тыс.).