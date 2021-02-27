Главное о коронавирусе в России и мире на 27 февраля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на субботу, 27 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 020 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 825), Санкт-Петербурге (951), Московской области (558), Нижегородской области (395) и Воронежской области (296).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 234 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 743 летальных исхода, выздоровели 3 799 406 человек.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers, общее число зараженных коронавирусом в мире — 114 035 478.
Первое место по числу зараженных занимают США — 29 136 912 человек. Далее идут Индия (11 079 979) и Бразилия (10 457 794).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 523 032. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (252 988) и Мексика (184 474).
— Власти Южной Кореи продлили меры социального дистанцирования ещё на две недели. Кроме того, сохраняется запрет на собрания более четырех человек, а также ограничения на работу предприятий общественного питания
— Парламент Португалии продлил действие чрезвычайного положения в стране до 16 марта. Это происходит уже 12-й раз за время пандемии.
— Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 2,5 млн человек. В первой пятерке по числу смертей США (508 тыс.), Бразилия (251 тыс.), Мексика (183 тыс.), Индия (156 тыс.) и Великобритания (122 тыс.).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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