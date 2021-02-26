Главное о коронавирусе в России и мире на 26 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на пятницу, 26 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 428 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 722 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 336), Санкт-Петербурге (947), Московской области (502), Нижегородской области (392) и Воронежской области (298).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 223 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 304 летальных исхода, выздоровели 3 783 386 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, общее число зараженных коронавирусом в мире — 113 592 805.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 052 262 человека. Далее идут Индия (11 063 491) и Бразилия (10 393 883).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 520 875. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (251 661) и Мексика (183 692).

— Власти Финляндии вновь вводят локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Он будет действовать с 8 по 28 марта. Работа кафе и ресторанов будет ограничена, гражданам запретят встречи в группах более чем по шесть человек.

— Президент США Джо Байден продлил на неизвестный срок режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом в связи с распространением коронавируса до 13 марта 2021 года

— Правительство Франции распорядилось ввести на выходные дни локдаун в районе Дюнкерк, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19. Ежедневные случаи коронавируса по всей стране достигли максимума с ноября.