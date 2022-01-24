В России впервые с начала пандемии выявили более 65 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 5970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января. Зафиксировано 655 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 714 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (19 509), Санкт-Петербурге (8413), Московской области (5980), Ханты-Мансийском автономном округе (1280) и в Республике Саха (Якутия) (1211).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 173 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 326 767 летальных исходов, выздоровели 10 045 336 человек.