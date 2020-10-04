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В России — больше 10 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Такого не было с середины мая

11:25
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зафиксировано 10 499 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Зафиксировано 107 летальных исходов, выздоровели 3 284 человека.

Впервые с мая этого года в России зафиксировано более 10 тысяч зараженных. В последний раз отметка в 10 тысяч случаев за сутки была преодолена 15 мая — тогда в стране зарегистрировали 10 598 случаев заражения инфекцией.

Всего за период пандемии в России зарегистрировали 1 215 001 случай коронавируса. Зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровело 979 143 человека.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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