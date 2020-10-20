В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 28,6процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 269 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 999), Санкт-Петербурге (695), Московской области (426), Нижегородской области (366) и Ростовской области (353).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.