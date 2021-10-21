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В Подмосковье ограничили количество зрителей на спортивных мероприятиях до 50 человек с 28 октября по 7 ноября

21 октября, 12:46
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с постановлением о введении ограничений в регионе на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению, в период с 28 октября по 7 ноября количество зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях в области будет ограничено до 50 человек, при этом посещать их можно будет в случае наличия QR-кода, подтверждающего, что человек вакцинировался от коронавируса, либо переболел инфекцией, либо сдал отрицательный тест на ее наличие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете на проведение спортивных и других массовых мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/12722949

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Иван Торопцев все материалы автора

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