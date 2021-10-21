Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение мэр Москвы Сергея Собянина о введении ограничений на фоне усложнения ситуации с коронавирусом в городе.

«Когда у меня вокруг меня умирают близкие люди — я не знаю, что правильно и неправильно. Все это очень близко подходит. В моем понимании — только вакцина поможет изменить ситуацию. Кто-то считает по-другому, но я не могу их заставить думать иначе. Не хочется терять людей, я очень сильно переживаю. Я не врач, не инфекционист, точно не могу сказать, как это все работает. Я вижу, что единственный выход — это вакцина», — сказала Журова «СЭ».

В частности, мэр ввел запрет на проведение спортивных мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября. В эти дни запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве.