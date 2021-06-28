В Москве выявлено более семи тысяч новых случаев коронавируса

В Москве за последние сутки выявлено 7 246 новых случаев коронавируса, информирует Оперштаб Москвы. Это на 523 случая больше, чем в предыдущий день.

Москва лидирует по количеству зараженных среди всех регионов России. За последние сутки в стране выявлено 21 650 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

После Москвы наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Московской области — 2 722. Далее идут Санкт-Петербург (1 335), Нижегородская область (332) и Республика Бурятия (309).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 5 472 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 893 летальных исхода, выздоровели 4 969 340 человек.