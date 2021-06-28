В России за сутки выявили 21 650 новых случая коронавируса
12:45
За последние сутки в России выявлено 21 650 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 14,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 626 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7 246), Московской области (2 722), Санкт-Петербурге (1 335), Нижегородской области (332) и Республике Бурятия (309).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 5 472 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 893 летальных исхода, выздоровели 4 969 340 человек.
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