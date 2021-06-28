Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 21 650 новых случая коронавируса

12:45
Коронавирус в России. Фото Михаил Терещенко, ТАСС
Коронавирус в России. Фото Михаил Терещенко, ТАСС
Теги:

За последние сутки в России выявлено 21 650 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 626 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7 246), Московской области (2 722), Санкт-Петербурге (1 335), Нижегородской области (332) и Республике Бурятия (309).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 5 472 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 893 летальных исхода, выздоровели 4 969 340 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3163

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Он играл за «Детройт» и «Флориду», а теперь объявлен в розыск
«Думали отказаться от программы Туктамышевой». Хореограф Никита Михайлов — об олимпийском сезоне и работе с топовыми фигуристами
Комментатор Черданцев нелестно отозвался о Бельгии перед четвертьфиналом Евро с Италией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд