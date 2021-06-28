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Президент США отказался от поездки на церемонию открытия Олимпиады в Токио

20:44
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Президент США Джо Байден не планирует приезжать в Токио по случаю старта летних Олимпийских игр, сообщает Western Journal.

Вместо него в Токио может прилететь его супруга Джилл Байден. Ожидается, что первая леди США примет участие в церемонии открытия Олимпиады, а также встретится с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

В 2012 году на церемонии открытия соревнований в Лондоне присутствовала супруга бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель.

В 2018 году в Пхенчхане США представлял вице-президент Майк Пенс, в 2016-м в Рио — госсекретарь Джон Керри.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли на год — состязания пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

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Иван Шитик все материалы автора
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