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В Москве рядом со стадионом «Спартака» произошел пожар

19:17
Стадион «Спартака» «Открытие банк Арена». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «Спартака» «Открытие банк Арена». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Рядом с домашним стадионом «Спартака» произошел пожар. Об этом сообщает корреспондент «СЭ» Севастиан Терлецкий.

Возгорание случилось примерно на расстоянии 500 метров от стадиона «Открытие Банк Арена». На месте уже работают пожарные.

14 июля красно-белые сыграют против «Рубина» в матче товарищеского турнира Кубка Матч Премьер.

Вместимость стадиона «Спартака» составляет 45 360 зрителей.

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