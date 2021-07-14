В Москве рядом со стадионом «Спартака» произошел пожар
19:17
Рядом с домашним стадионом «Спартака» произошел пожар. Об этом сообщает корреспондент «СЭ» Севастиан Терлецкий.
Возгорание случилось примерно на расстоянии 500 метров от стадиона «Открытие Банк Арена». На месте уже работают пожарные.
14 июля красно-белые сыграют против «Рубина» в матче товарищеского турнира Кубка Матч Премьер.
Вместимость стадиона «Спартака» составляет 45 360 зрителей.
В Москве рядом со стадионом «Спартака» произошел пожар ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 14, 2021
Возгорание случилось примерно на расстоянии 500 метров от стадиона «Открытие Банк Арена». На месте уже работают пожарные
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