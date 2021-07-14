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Доктор Мясников: «Коронавирус — лишь разминка перед грядущими испытаниями»

14 июля 2021, 18:30
Александр Мясников. Фото Википедия
Александр Мясников. Фото Википедия
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Главный врач ГКБ №71, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников заявил, что в будущем человечество ждут более сложные испытания, чем коронавирус.

«Коронавирус — лишь разминка перед грядущими испытаниями, — цитируют Мясникова «Аргументы и Факты». — Он нам дан как учебная тревога. Я об этом сказал даже чуть раньше Гейтса. Весь медицинский мир ждет нового вируса гриппа со смертностью 35 процентов.

Пока ковид высветил неспособность человечества бороться с эпидемией. Мы должны сказать ему с его небольшой смертностью (2 процента) за это спасибо. Сейчас надо отработать те навыки, которые обязательно понадобятся нам в будущем».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 человека.

Дополнительная информация:

https://aif.ru/health/coronavirus/doktor_myasnikov_koronavirus_lish_razminka_pered_gryadushchimi_ispytaniyami

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Евгений Петров все материалы автора

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