Главный врач ГКБ №71, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников заявил, что в будущем человечество ждут более сложные испытания, чем коронавирус.

«Коронавирус — лишь разминка перед грядущими испытаниями, — цитируют Мясникова «Аргументы и Факты». — Он нам дан как учебная тревога. Я об этом сказал даже чуть раньше Гейтса. Весь медицинский мир ждет нового вируса гриппа со смертностью 35 процентов.

Пока ковид высветил неспособность человечества бороться с эпидемией. Мы должны сказать ему с его небольшой смертностью (2 процента) за это спасибо. Сейчас надо отработать те навыки, которые обязательно понадобятся нам в будущем».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 человека.