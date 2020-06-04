В Краснодарском крае с 6 июня откроют спортивные стадионы для тренировок
13:42
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
В ходе заседание было принято решение с 6 июня открыть спортивные стадионы для тренировок с учетом соблюдения социальной дистанции и требований Роспотребнадзора.
Также было решено продлить карантин в Краснодарском крае до 21 июня.?
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