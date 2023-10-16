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Сегодня, 09:55

В Госдуме рассмотрят предоставление отпуска за успешную сдачу ГТО

Виктория Кравченко
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В комитете Госдумы по физической культуре и спорту сообщили о возможности предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за успешную сдачу комплекса ГТО.

«Авторами инициативы предлагается установить дополнительные меры поощрения для работников, выполняющих нормативы ГТО. В частности — освобождать работников от работы в день сдачи нормативов, но не более одного раза в рабочий год. А для работников, успешно сдавших такие нормативы, предусматривается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск — не менее двух календарных дней», — сказали ТАСС в комитете.

Заседание рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» комитета Госдумы по физической культуре и спорту пройдет 17 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/19022327
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